Düzcespor ve Amedspor maçı kanlı bitti! Taraftarlar arasında yaşanan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Düzcespor ve Amedspor maçı kanlı bitti! Taraftarlar arasında yaşanan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

12.12.2022 12:26

Düzce'de futbol maçı sonrası kavga ettiği aynı takımın taraftarı olan Ali A. ve Yekta Akardeşler tarafından tabancayla başından vurulan Canpolat Ak yaşamını yitirdi.

Düzcespor'un Amedspor'u sahasında ağırladığı karşılaşmanın ardından ev sahibi takımın taraftarı iki grup tartıştı. Tartışma sonrası taraflardan Canpolat Ak ile Ali A. (25) ve Yekta A. (28) kardeşler, caddede karşılaşınca önce tartışma, sonra kavga çıktı.

SİLAHLA BAŞINDAN VURULDU

Kavgada Ali ve Yekta A. kardeşlerden birinin tabanca ile açtığı ateşte, Canpolat Ak başından vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Canpolat Ak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Düzcespor ve Amedspor maçından sonra kan aktı! Taraftarlar arasındaki kavgada 1 genç öldü

GECE SAATLERİNDE YAKALANDILAR

Olayın ardından kaçan Ali ve Yekta A. kardeşler, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmayla gece saatlerinde şehir merkezinde kaldıkları evde yakalandı. Kimin ateş ettiği belirlenmeye çalışılırken, soruşturma devam ediyor.

Düzcespor ve Amedspor maçından sonra kan aktı! Taraftarlar arasındaki kavgada 1 genç öldü
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Düzcespor ve Amedspor maçı kanlı bitti! Taraftarlar arasında yaşanan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzcespor ve Amedspor maçı kanlı bitti! Taraftarlar arasında yaşanan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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