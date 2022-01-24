Kavgada başından vurulduktan sonra otomobille 3 kilometre gitmiş (2) - Son Dakika

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Manavgat'ta kaza ihbarına giden polis ve sağlık ekiplerinin başından vurulmuş halde bulduğu Fatih Şahin'in öldürülmesinin ardından gözaltına alınan 5 şüpheliden adliyeye sevk edilen B.K., S.D. ve S.B., savcılık sorgularında suçlamaları reddetti. Manavgat Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden B.K. ve S.B. 'Kasten öldürmek' suçundan tutuklanırken, S.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İ.E. ve C.B.'nin işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi.