Kavgada bekçiyi bıçaklayan tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kavgada bekçiyi bıçaklayan tutuklandı - Son Dakika

Kavgada bekçiyi bıçaklayan tutuklandı

6 saat önce

Samsun'da kavga ettiği bekçiyi bıçakla yaralayan 1 kişi mahkemece tutuklandı.

Kavgada bekçiyi bıçaklayan tutuklandı, System.String[]

Samsun'da kavga ettiği bekçiyi bıçakla yaralayan 1 kişi mahkemece tutuklandı.


Olay, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavga sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan Samsun Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bekçi U.Ö.(31), 2 yerinden yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan U.Ö., tedavi altına alındı. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili A.A.(19) ve İ.A. (22) adlı kardeşleri gözaltına aldı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan kardeşler bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. İ.A. savcıya ifade verip serbest bırakılırken, bıçaklamayı yaptığı ileri sürülen A.A. ise mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Samsun Emniyet Müdürlüğü, İlkadım, Samsun, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tottenham forması giyen Eric Dier, tribüne girerek taraftarla kavga etti
19 yaşındaki genç, "Bacıma iyi bak" mesajı atıp intihar etti Gönül ilişkisi olan adamla birlikte kocasını öldüren kadına ağırlaştırılmış müebbet cezası Arkadaşının tutturduğu Sayısal Loto kuponunu çalan kadın ve patronunun yargılanmasına başlandı

Son Dakika Haberleri
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 23:53:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kavgada bekçiyi bıçaklayan tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]