Kavgada bıçakla ağır yaralamaya adli kontrol - Son Dakika

Kavgada bıçakla ağır yaralamaya adli kontrol

Samsun'da bir kişiyi bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldıOlay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde 4 gün önce meydana geldi.

Samsun'da bir kişiyi bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde 4 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavga sırasında B.İ.'yi (37) sırtından bıçakla ağır yaralayan Y.B.(27) olaydan sonra kaçtı. Özel bir hastaneye kaldırılan B.İ. hayati tehlike kaydı ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayın şüphelisi Y.B.'yi Adalet Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan Y.B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren Y.B. tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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