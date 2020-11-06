Kavgada bıçakla ağır yaralandı - Son Dakika

Samsun'da kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralanırken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan bir lokantanın önünde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavga sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan Ş.Y. ağır yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan S.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bıçaklama olayıyla ilgili S.D. ve M.H.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN