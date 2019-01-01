Son Dakika Haberleri: Kavgada Bıçaklanan 18 Yaşındaki Genç Öldü

Kavgada Bıçaklanan 18 Yaşındaki Genç Öldü

38 dakika önce

ŞANLIURFA'da, sokak ortasında tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklanan İsmail Dedek (18), hayatını kaybetti.

Kavgada Bıçaklanan 18 Yaşındaki Genç Öldü, System.String[]
ŞANLIURFA'da, sokak ortasında tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklanan İsmail Dedek (18), hayatını kaybetti. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Devteşti Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İsmail Dedek ile  kimliği belirsiz kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. İsmail Dedek'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayan kişi, olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Dedek, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.  Acil Servis'te tedaviye alınan Dedek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için görgü tanıklarının ifadesine başvurarak, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Soruşturma sürüyor.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:41 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Boşandığı Eşinin Ağabeyini Bacağından Vurdu! Saldırı Anı Kameraya Yansıdı Taksim'de Yürüyen İki Genç Kıza Yaklaşan Tacizcileri Güven Timleri Engelledi! O Anlar Kamerada

Yarım Saatte İki Kez Alkollü Yakalanan Sürücüye 6 Bin 560 TL Ceza Kesildi Pilotun, Avukat Sevgilisini Dövdüğü Görüntü Büyük Tepki Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 22:19:56. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kavgada Bıçaklanan 18 Yaşındaki Genç Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]