Kavgada bıçaklanan bekçi ağır yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kavgada bıçaklanan bekçi ağır yaralandı - Son Dakika

Kavgada bıçaklanan bekçi ağır yaralandı

6 saat önce

Samsun'da kavga sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan bekçi ağır yaralandı.

Kavgada bıçaklanan bekçi ağır yaralandı, System.String[]

Samsun'da kavga sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan bekçi ağır yaralandı.


Olay, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavga sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan Samsun Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bekçi U.Ö.(31), 2 yerinden yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan U.Ö., tedavi altına alındı. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İlkadım, Samsun, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:27 Kaynak: İHA
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