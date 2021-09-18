Kavgada bıçaklanan genç hayatı kaybetti - Son Dakika

Gaziantep'te çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Kavgaya karışan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Şehitkamil İlçesine bağlı Karacaahmet Mahallesinde medyana geldi. İddiaya göre, aralarında Hasan Altun'unda bulunduğu iki grup arasında kavga çıktı. Kavga esnasında göğüs kısmına bıçak darbesi alan Altun ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Altun, ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine alınan Altun, sabaha karşı hayatını kaybetti. Polis, kavgaya karışan 4 şüpheliyi gözaltına alırken talihsiz gencin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi sonrası ailesine teslim edildi.

Öte yandan, 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - GAZİANTEP