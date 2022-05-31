Kavgada bıçaklanan iki çocuk babası hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kavgada bıçaklanan iki çocuk babası hayatını kaybetti

31.05.2022 21:26
Kavgada bıçaklanan iki çocuk babası hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan iki çocuk babası hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan iki çocuk babası hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Salı Pazarı mevkiinde kimliği belirlenemeyen bir kişi ile Hasan Keser (40) arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Keser, bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Keser, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan ve kimliği tespit edilemeyen şahsın yakalanması için Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Akif Doğan/İHA)

Kavgada bıçaklanan iki çocuk babası hayatını kaybetti
Kavgada bıçaklanan iki çocuk babası hayatını kaybetti

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Kaynak: İHA

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