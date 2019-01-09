Kavgada Bıçaklanan Öğrenci Öldü
1 saat önce
Adana'da iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan lise öğrencisi hayatını kaybetti.
Adana
'da iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan lise öğrencisi hayatını kaybetti.
İstiklal Mahallesi'nde aralarında lise öğrencilerinin de olduğu 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
Kavgada 11. sınıf öğrencisi Azat Çiçek (19) bıçaklanarak ağır yaralandı.
Çevredekiler tarafından araçla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan öğrenci müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Bu arada, Çiçek'in ölüm haberini alan okul arkadaşları olayın yaşandığı yerde toplandı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:31 Kaynak: AA
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