İzmir'de parkta 17 yaşındaki genç 8 yerinden bıçaklandıktan sonra hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de parkta 17 yaşındaki genç 8 yerinden bıçaklandıktan sonra hayatını kaybetti

İzmir'de parkta 17 yaşındaki genç 8 yerinden bıçaklandıktan sonra hayatını kaybetti

17.05.2023 12:20

İzmir'de bir parkta çıkan kavgada 8 kez bıçak darbesi alan 17 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Buca ilçesinde parkta oturan iki grup arasında henüz belirlenmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Gerginliğin artması sonucu, taraflar birbirine girdi. Arbede sonrasında İbrahim Akgül, vücuduna 8 bıçak darbesi alarak ağır şekilde yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kavgayı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Akgül'ü ambulansa alarak, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan Akgül, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akgül'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tip Kurumu morguna kaldırıldı.

İNCELEME SÜRÜYOR

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, M.A. ve A.E. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel İzmir'de parkta 17 yaşındaki genç 8 yerinden bıçaklandıktan sonra hayatını kaybetti - Son Dakika


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