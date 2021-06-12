Kavgada bıçaklandı; üniformasını çıkaran polis, atletiyle tampon yaptı - Son Dakika

ÇORUM'da, sokak ortasındaki kavgada bıçaklanarak, ağır yaralanan Selahattin Yılmaz (28), polis ekibi aracının önüne atlayıp, yardım istedi. Polislerden Gökhan Ekinci (29), üniformasını ve atletini çıkarıp, Yılmaz'ın karnına tampon yaptı. Bu anlar, mobese kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam, Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Selahattin Yılmaz, sokakta yürürken, bilinmeyen nedenle kavga ettiği kişi tarafından karın bölgesinden bıçaklandı. Ağır yaralanan Yılmaz, yoldan geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli ekibin aracının önüne atlayıp, yardım istedi. Polis memurları Ayhan Cömert (49) ve Gökhan Ekinci, Yılmaz için hemen harekete geçti. Cömert, haber merkezine anons geçerek, durumu bildirirken, ekip arkadaşı Ekinci ise üniformasını ve atletini çıkarıp, Yılmaz'ın karnına tampon yaptı. Bu anlar, mobese kamerasına anbean yansıdı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan Yılmaz, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp, ameliyata alındı. Doktorlar, polisin ilk müdahalesiyle yaralının hayatta kaldığını belirtti.