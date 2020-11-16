Kavgada bir kişiyi bıçaklayan genç tutuklandı - Son Dakika

Kavgada bir kişiyi bıçaklayan genç tutuklandı
16.11.2020 17:17
Samsun'da bir kişi kendisine saldırdığını iddia ettiği şahsı bıçakla yaraladı.
Samsun'da bir kişi kendisine saldırdığını iddia ettiği şahsı bıçakla yaraladı.
Olay, Samsun'un İlkadım içesi Fuariçi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç.(21), aralarında kız meselesi yüzünden husumet bulunduğu ileri sürülen B.C.D.'nin kendisine saldırıp darp etmesi üzerine onu bıçakla yaraladı. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan B.C.D. tedavi altına alındı. Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan H.Ç., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.Ç. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN
Son Dakika Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplandı Sokakta hamsterı tokatlayıp ardından ısıran kadına para cezası kesildi Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu: İki belediye başkanı kalbimi kırdı, Cumhurbaşkanı ile paylaşacağım Son Dakika! İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ partisinden ihraç edildi Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle banyo videosunu paylaştı Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Murat Başaran şarkı söyledi, fenomenler göbek attı Şef Mehmet Yalçınkaya, "Aşkımla yeni bir proje" deyip kızıyla pozunu paylaştı