Kavgada fenalaşıp ölen liseli hakan'a, hüzünlü uğurlama

SAMSUN'un Terme ilçesinde okul çıkışı öğrenciler arasında çıkan kavgada göğsüne aldığı darbeyle fenalaşan ve tedavi gördüğü hastanede 14 günlük yaşam savaşını kaybederek dün hayatını kaybeden Hakan Çoban (15), kılınan cenaze namazının ardından, toprağa verileceği Ordu'nun İkizce ilçesine gözyaşlarıyla uğurlandı.

Olay, 12 Eylül'de, Terme ilçesi Sarayköy Mahallesi'ndeki Darüşşifa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. 9'uncu sınıf öğrencisi Hakan Çoban, iddialara göre kavga eden öğrencileri ayırmak isterken göğüsüne aldığı darbeler sonucu yere yığıldı. Fenalaşan öğrenci ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edien Çoban, tedavi altına alındı. Hakan Çoban, dün sabah yaşamını yitirdi. Olay sonrası başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Y.A., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Olayda hayatını kaybeden liseli Hakan Çoban, için bugün sabah saatlerinde ilçedeki Terme Merkez Dörtyol Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede, çocuklarının ölümüyle hüzne boğulan Osman ve Emine Çoban çifti, taziyeleri kabul etti. Terme ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından Hakan Çoban, Cuma namazı sonrası kılınacak ikinci cenaze namazı için Ordu'nun İkizce ilçesine uğurlandı. Çoban, İkizce ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından, aile kabristanlığında toprağa verilecek.