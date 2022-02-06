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Köpeklerin kavgasına vatandaştan sopalı ve tekmeli müdahale - Son Dakika

Köpeklerin kavgasına vatandaştan sopalı ve tekmeli müdahale

06.02.2022 16:27

Köpeklerin kavgasına vatandaştan sopalı ve tekmeli müdahale Malatya'da sokak ortasında kavgaya tutuşan iki köpeğin kavgasına vatandaşlar tekmelerle müdahale etti.

Köpeklerin kavgasına vatandaştan sopalı ve tekmeli müdahale

MALATYA - Malatya'da sokak ortasında kavgaya tutuşan iki köpeğin kavgasına vatandaşlar tekmelerle müdahale etti. Dakikalarca süren kavga ise cep telefonları ile görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesinde yaşanan olayda cadde üzerinde iki sokak köpeğinin kavgaya tutuştuğunu gören çevredeki vatandaşlar sopalarla müdahale ederek kavgayı ayırmaya çalışsa da ilk etapta başarılı olamadı. Bir vatandaşın aracını üzerlerine sürdüğü köpekler, hiçbir şeye aldırış etmeden kavgaya devam etti. Dakikalarca süren kavga köpeklerinin aldıkları tekme darbeleri ile sonra ererken o anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Adeta kördüğüme dönen kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinde yaralandıkları gözlemlenen köpekler olay sonrası gözden kayıp olurken, vatandaşlar olayın şaşkınlığını yaşadı.

Köpeklerin kavgasına vatandaştan sopalı ve tekmeli müdahale
Köpeklerin kavgasına vatandaştan sopalı ve tekmeli müdahale
Köpeklerin kavgasına vatandaştan sopalı ve tekmeli müdahale
Köpeklerin kavgasına vatandaştan sopalı ve tekmeli müdahale
Köpeklerin kavgasına vatandaştan sopalı ve tekmeli müdahale
Köpeklerin kavgasına vatandaştan sopalı ve tekmeli müdahale
Köpeklerin kavgasına vatandaştan sopalı ve tekmeli müdahale

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Yeşilyurt, Malatya, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Köpeklerin kavgasına vatandaştan sopalı ve tekmeli müdahale - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köpeklerin kavgasına vatandaştan sopalı ve tekmeli müdahale - Son Dakika
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