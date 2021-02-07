Kavgada hıncını alamadı, motosikletini yaktı - Son Dakika

Kavgada hıncını alamadı, motosikletini yaktı

07.02.2021 01:45

Kavgada hıncını alamadı, motosikletini yaktı -Belediye binası önünde motosikletini ateşe vererek olay yerinden kaçtı -Motosiklet alev alev işte böyle yandı Sakarya'nın Karasu ilçesinde B.Ş. isimli kişi, ettiği kavga sonrasında hıncını kullandığı motosikletten çıkardı.

Kavgada hıncını alamadı, motosikletini yaktı

-Belediye binası önünde motosikletini ateşe vererek olay yerinden kaçtı

- Motosiklet alev alev işte böyle yandı

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde B.Ş. isimli kişi, ettiği kavga sonrasında hıncını kullandığı motosikletten çıkardı. Belediye binası önünde motosikletini ateşe veren şahsın olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Yangın, Karasu İlçesi İncilli Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Karasu Belediyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B. Ş. isimli şahıs ile kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle B.Ş., hıncını motosikletten çıkardı. Kullandığı motosikleti ateşe veren B.Ş., hızla olay yerinden kaçtı. Motosikletin alev aldığını gören çevredeki vatandaşlar, itfaiyeye ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Plakasız motosiklet yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Polis, olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Kavgada hıncını alamadı, motosikletini yaktı
Kavgada hıncını alamadı, motosikletini yaktı
Kavgada hıncını alamadı, motosikletini yaktı
Kavgada hıncını alamadı, motosikletini yaktı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Motosiklet, Sakarya, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kavgada hıncını alamadı, motosikletini yaktı - Son Dakika


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