Kavgada içinde 7 bin lira olan montu çalındı - Son Dakika

KAĞITHANE'de iki grup arasında çıkan kavgada içinde 7 bin lira olan mont çalındı. Grup üyelerinin kavgası güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilen iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 4 Ocak akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen bir grubun yanına minibüs yanaştı. Minibüsten inenler ile yolda yürüyenler kavga etmeye başladı. Yaşanan kavgada yoldaki grup üyeleri kaçarak uzaklaştı. Olayda montu ve içindeki 7 bin lirası çalınan kişi, polise giderek şikayetçi oldu. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerindeki güvenlik kamera görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan incelemede kavgaya karışanların Mohamad Ghaith A. ile İsa A. olduğu tespit edildi. İki kişi adreslerinde gözaltına alındı. Yabancı uyruklu iki kişi emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" ve "açıktan hırsızlık" suçlarından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli serbest kaldı.

KAVGA KAMERADA

Yabancı uyruklu kişiler arasında yaşanan kavga güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bir grup sokakta yürüdüğü sırada arabayla gelen kişiler arasında kavga çıkıyor. Bir süre kavga eden kişiler daha sonra olay yerinden uzaklaşıyor.