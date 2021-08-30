Silahlı kavgada mermiler 2 çocuğu ağır yaralı - Son Dakika

Silahlı kavgada mermiler 2 çocuğu ağır yaralı

Adana'da iki grup arasında çıkan kavgada rastgele ateş ettiği öne sürülen zanlı iki çocuğun ağır yaralanmasına neden oldu

ADANA - Adana'da iki grup arasında çıkan kavgada rastgele ateş ettiği öne sürülen zanlı iki çocuğun ağır yaralanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay 22 Ağustos günü akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Yunus Emre Pekyiyen ve mahalledeki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Pekyiyen, pompalı tüfeğiyle karşı gruba rastgele ateş açarak olay yerinden kaçtı.

Pekyiyen'in ateş açması sonucu olay yerinde bulunan Yabancı uyruklu Ahmet A.ve kardeşi Azize A.ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kardeşler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kardeşlerin durumu ciddiyetini korurken polis ekipleri ise şüpheli Pekyiyen'i yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerin yapmış olduğu çalışmada Pekyiyen'in bir arkadaşının evinde saklandığı bilgisine ulaştı. 25 Ağustos günü saklandığı eve operasyon yapan ekipler, Pekyiyen'i gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyette ifadesi alınan Pekyiyen, olay günü mahalle sakinleriyle laf atma meselesi yüzünden kavga ettiğini ve pompalı tüfekle ateş ettiğini söyledi. İfadesinin ardından zanlı adliyeye sevk edildi.