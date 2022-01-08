Kavgada kalabalığın üzerine beslediği pitbullu saldı! 3 kişinin yaralandığı olay anbean kamerada - Son Dakika

Malatya'da Ferhadiye Mahallesi'nde Mehmet M. ile Miraç Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Darp neticesinde yaralanan ve bölgeden uzaklaşan Miraç Y., bir süre sonra tekrar Mehmet M.'nin işyerine kalabalık grupla geldi.

BESLEDİĞİ PİTBULL'U KALABALIK GRUBUN ÜZERİNE SALDI

Kalabalık grubu gören Mehmet M., beslediği pitbull cinsi köpeğini kalabalık grubun üzerine saldı. Pitbullun saldırdığı Miraç Y., çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Miraç Y.'nin arkadaşları da Mehmet M. ile oğlu Murat M.'ye saldırdı. Köpeğin saldırmasıyla Miraç Y.; çıkan arbedede ise Mehmet M. ile oğlu Murat M. yaralandı.

KÖPEK BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Pitbull cinsi köpek Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan nakil aracına alınarak, barınağa götürülürken, hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

OLAY ANBEAN KAYDEDİLDİ

Pitbull cinsi köpeğin Miraç Y.'ye saldırma anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.