Son Dakika Haberleri: Kavgada kucağından düşürdüğü bebeği hayatını kaybetti
Son Dakika Dünya Haber

Kavgada kucağından düşürdüğü bebeği hayatını kaybetti

1 saat önce

ABD'de kadın, otoparkta başka bir kadınla kavga ettiği sırada kucağındaki bebeğini yere düşürdü.

Kavgada kucağından düşürdüğü bebeği hayatını kaybetti, System.String[]
ABD'de kadın, otoparkta başka bir kadınla kavga ettiği sırada kucağındaki bebeğini yere düşürdü. Bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Georgia eyaletindeki Moultrie bölgesinde meydana geldi. Karen Lashun Harrison (26), kucağında 3 aylık bebeği ile otoparkta başka bir kadın ile tartıştı. Harrison, kavgaya dönüşen tartışma sırasında kucağındaki bebeğini düşürdü. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, anne Harrison ve diğer kadının kavga ettiği sırada, çevredekilerin düşen bebeğin yardımına koştuğu ve yerden aldığı görüldü. Olay sonrası hastaneye kaldırılan 3 aylık bebek, hayatını kaybetti.
Yerel medya, anne Harrison'ın 'cinayet' ve 'çocuğa zulüm' ile suçlandığını; kavgaya karışan diğer kadının herhangi bir sebeple suçlanmadığını duyurdu. Yetkililer, olaya karışan diğer kişilerin de gözaltına alınabileceğini bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Bebek, kavga, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kavgada kucağından düşürdüğü bebeği hayatını kaybetti ABD basını yazdı: Başkan Trump, Beyaz Saray'da Türkiye için bir senatörle kavga etti BBC televizyonu sunucusu istifa edip itfaiyeci oldu Parktaki bizonun saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk metrelerce havaya uçtu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 13:18:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kavgada kucağından düşürdüğü bebeği hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]