Son Dakika Haberleri: Kavgada kurşun isabet eden 3 çocuk annesi kadın öldü
Son Dakika Güncel Haber

Kavgada kurşun isabet eden 3 çocuk annesi kadın öldü

2 saat önce

Elazığ'da silahlı kavgada kurşun isabet eden 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.

Kavgada kurşun isabet eden 3 çocuk annesi kadın öldü, System.String[]
Elazığ'da silahlı kavgada kurşun isabet eden 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yazıkonak beldesinde tarım işçilerine çavuşluk yapan Kebire Atanmaz'ın Fatih Mahallesi Neşe Sokağı'ndaki evine giden Ö.C, burada karşılaştığı ve aralarında husumet bulunan M.Ş. ile tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.Ş. belinden çıkardığı silahla Ö.C'ye ateş açtı. Bu esnada kavganın arasında kalan Atanmaz'a kurşun isabet etti.
Ağır yaralanan 3 çocuk annesi Atanmaz, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Atanmaz'ın cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekiplerince M.Ş. ve Ö.C. gözaltına alındı.
Yazıkonak, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Psikolojik tedavi gören şahıs belediye personelini 4 yerinden bıçakladı
Down sendromlu çocuk, okulda cinsel saldırıya uğradı Brezilyalı doktor, sıra dışı doğum yöntemiyle fenomen oldu Oyuncu Önder Açıkbaş'dan tartışmanın fitilini ateşleyecek sözler: Komedi kadının fıtratına uymuyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 14:13:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kavgada kurşun isabet eden 3 çocuk annesi kadın öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]