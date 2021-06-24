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Kavgada kurtarmak istediği ağabeyini böyle öldürdü - Son Dakika

Kavgada kurtarmak istediği ağabeyini böyle öldürdü

24.06.2021 11:07

Kavgada kurtarmak istediği ağabeyini böyle öldürdü Adana'da bir gencin, motosikletle hız yapma meselesi yüzünden çıkan kavgada kurtarmak istediği ağabeyini silahla öldürdüğü an güvenlik kamerası tarafından görüntülendi Adana'da bir kişinin, motosikletle hız yapma meselesi yüzünden çıkan...

Kavgada kurtarmak istediği ağabeyini böyle öldürdü

Adana'da bir gencin, motosikletle hız yapma meselesi yüzünden çıkan kavgada kurtarmak istediği ağabeyini silahla öldürdüğü an güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

ADANA - Adana'da bir kişinin, motosikletle hız yapma meselesi yüzünden çıkan kavgada kurtarmak istediği ağabeyini silahla öldürdüğü an güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay 25 Mayıs Salı günü saat 21.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin balkonunda oturan Abdulmurat Tataş, motosikletle sokakta hız yapan Zidan Gündüz'ü yavaş gitmesi için uyarınca tartışma çıktı. Zidan Gündüz'ün kardeşi Murat Gündüz ile Tataş'ın arkadaşı Mehmet Halat'ın da olay yerine gelmesiyle tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine sopa ve tabancalarla saldırdı. Kavgada, Zidan Gündüz başından, Tataş ise sırtından tabancayla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, Tataş'ı Seyhan Devlet Hastanesi'ne, Zidan Gündüz'ü ise özel bir hastaneye götürdü. Gündüz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Zidan Gündüz'ün ölümüne, Abdulmurat Tataş'ın yaralanmasına neden olan kurşunların, Murat Gündüz'ün tabancasından çıktığını saptadı. Murat Gündüz'ün, kavgadan kurtarmak için geldiği ağabeyi Zidan Gündüz'ü başından vurduğu anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Abdulmurat Tataş'ın, tartıştığı Zidan Gündüz'ün içinde bulunduğu otomobile sopayla vurduğu ve tarafların arasında çıkan arbede anları yer aldı. Sonrasında Zidan Gündüz'ün tabancayla otomobilden inip Tataş ile boğuştuğu, kardeşi Murat Gündüz'ün de tabancayla ateş açtığı görüldü. Sırtından yaralanan Tataş'ın yere yığıldığı, Murat Gündüz'ün nişan alıp ateş açması sonucu ağabeyi Zidan Gündüz'ün yere yığıldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Gündüz daha sonra olay yerinden kaçtı.

Polis, düzenlenen operasyonla Mehmet Halat ile Hakan Gündüz'ü gözaltına aldı. Olaydan sonra kaçan Murat Gündüz'ün, Sarıçam ilçesindeki bir soğan tarlasındaki gizlendiğini belirleyen cinayet dedektifleri, tarım işçisi gibi tarlaya gitti. Murat Gündüz, tarla içerisinde saklandığı barakada yakalandı. Emniyette tabancayla ateş ettiğini kabul eden Gündüz, cinayeti reddetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kavgada kurtarmak istediği ağabeyini böyle öldürdü
Kavgada kurtarmak istediği ağabeyini böyle öldürdü
Kavgada kurtarmak istediği ağabeyini böyle öldürdü
Kavgada kurtarmak istediği ağabeyini böyle öldürdü

Gülbahçesi Mahallesi, Murat Gündüz, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kavgada kurtarmak istediği ağabeyini böyle öldürdü - Son Dakika


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