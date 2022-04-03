Kavgada oğlunun bıçaklandığını gören baba deliye döndü! Şahısları kurşun yağmuruna tuttu: 3 yaralı - Son Dakika

Sur ilçesi İnönü Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen 3 kişi arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmada baba, olayda oğlunun bıçaklandığını görünce oğlunu bıçaklayan iki kişiye kurşun yağdırdı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Vatandaşların 112 komuta merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kentteki hastanelere sevk etti. Bıçak ve silahla yaralanan üç şahsın durumları iyi olduğu öğrenilirken polis, olay ile ilgili inceleme başlatıp bir kişiyi gözaltına aldı.