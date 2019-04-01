Kavgada Ölen Genç Toprağa Verildi
1 saat önce
Kavgada ölen genç toprağa verildiYOZGAT - Yozgat'ın Şefaatli ilçesi Küçükincirli köyünde dün çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren 18 yaşındaki Erdem Türk, bugün gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kavgada ölen genç toprağa verildi
YOZGAT - Yozgat
'ın Şefaatli
ilçesi Küçükincirli köyünde dün çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren 18 yaşındaki Erdem Türk, bugün gözyaşları arasında toprağa verildi.
Yozgat'ta dün Küçükincirli köyünde muhtar adayları arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmak için araya giren ve vurularak hayatını kaybeden Erdem Türk, son yolculuğuna uğurlandı. Türk'ün Yozgat Adli Tıp
Kurumundan alınan cenazesi Küçükincirli köyüne getirildi. Türk, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Türk'ün ailesi ve yakınları da güçlükle ayakta durdu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:56 Kaynak: İHA
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