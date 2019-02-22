Kavgada Parke Taşıyla Yaralanan Kişi Öldü - Adana

Adana
'da, çıkan tartışmada başından parke taşıyla yaralanan Suriyeli hayatını kaybetti, bir kişi tutuklandı. Merkez Seyhan
ilçesi Mestanzade Mahallesi'nde 9 Şubat'ta, Şehit Duran Caddesi'nde esnaflık yapan Hüsamettin Hacı (34), babası Velit Hacı (54), Mohammad Shalhamı (24) ve Muhammed Sahric (27) ile motosikletli Murat G.(20) ve arkadaşı Naim İnal T. (34) arasında "hızlı sürme" yüzünden tartışma çıktı.
Kavgaya dönen olayda, Murat G, Hüsamettin Hacı'nın başına parke taşıyla vurdu. Ağır yaralanan Hacı, 112 Acil Servis
ekiplerince Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği
ekipleri, olaydan sonra motosikletle kaçan Murat G. ve Naim İnal T'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Evlerine düzenlenen operasyonla yakalanan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Murat G'yi tutukladı, Naim İnal T'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
13 gün süren tedavinin ardından yaşamını yitiren Hüsamettin Hacı'nın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna getirildi.
Adli tıp kurumu önüne gelen Hacı'nın babası Velit Hacı, kız kardeşi Sabah
Hacı ve ismi öğrenilemeyen eşi gözyaşı döktü.