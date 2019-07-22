Kavgada pompalı tüfekle vuruldu
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SİNOP'ta çıkan tartışmada H.Y., pompalı tüfekle Özkan Özkaya'yı (32), bacaklarından vurdu.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:04 Kaynak: DHA
SİNOP'ta çıkan tartışmada H.Y., pompalı tüfekle Özkan Özkaya'yı (32), bacaklarından vurdu. Yaralı hastanede tedaviye alınırken, zanlı teslim oldu.
Olay, saat 14.00 sıralarında Yeni Mahalle
Dr. Ahmet Örs
Caddesi'nde meydana geldi. Bir süredir aralarında husumet olduğu iddia edilen H.Y. ile Özkan Özkaya, sokakta karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada H.Y., Özkan Özkaya'yı pompalı tüfekle bacaklarından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Özkaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Olay yerinden tüfekle kaçan şüpheli saldırgan, polis merkezine giderek teslim oldu. Soruşturma sürüyor.
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