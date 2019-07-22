Son Dakika Haberleri: Kavgada pompalı tüfekle vuruldu
Son Dakika Güncel Haber

Kavgada pompalı tüfekle vuruldu

44 dakika önce

SİNOP'ta çıkan tartışmada H.Y., pompalı tüfekle Özkan Özkaya'yı (32), bacaklarından vurdu.

Kavgada pompalı tüfekle vuruldu, System.String[]
SİNOP'ta çıkan tartışmada H.Y., pompalı tüfekle Özkan Özkaya'yı (32), bacaklarından vurdu. Yaralı hastanede tedaviye alınırken, zanlı teslim oldu.
Olay, saat 14.00 sıralarında Yeni Mahalle Dr. Ahmet Örs Caddesi'nde meydana geldi. Bir süredir aralarında husumet olduğu iddia edilen H.Y. ile Özkan Özkaya, sokakta karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada H.Y., Özkan Özkaya'yı pompalı tüfekle bacaklarından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Özkaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Olay yerinden tüfekle kaçan şüpheli saldırgan, polis merkezine giderek teslim oldu. Soruşturma sürüyor.


Yeni Mahalle, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avukat, duruşma salonunda hakimlere kemerle saldırdı Polis baskın yapınca cezaevi firarisi 4'üncü kattan atladı Hong Kong'da eli sopalı kişiler göstericilere saldırdı: 36 kişi yaralandı Arkadaşlık isteğini reddeden kadını bıçaklayıp, intihara kalkıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 16:48:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kavgada pompalı tüfekle vuruldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]