Son Dakika Haberleri: Kavgada Sıkılan Kurşun 14 Yaşındaki Çocuğun Sonu Oldu

Kavgada Sıkılan Kurşun 14 Yaşındaki Çocuğun Sonu Oldu

2 saat önce

Eskişehir'de iki şahıs arasında çıkan kavga sırasında olay yerinden geçen bir çocuğun başından av tüfeği ile vurularak ölmesi sonucu açılan davada yargılama başladı.

Kavgada Sıkılan Kurşun 14 Yaşındaki Çocuğun Sonu Oldu, System.String[]
Eskişehir'de iki şahıs arasında çıkan kavga sırasında olay yerinden geçen bir çocuğun başından av tüfeği ile vurularak ölmesi sonucu açılan davada yargılama başladı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında, tutuklu olarak yargılanan Hüseyin Murat T. (53), maktul Özgür Kaya'nın (14) yakınları ve taraf avukatları katıldı. Sanık Tür, mahkemede yaptığı savunmada Metin T.'nin karısı ile ilişkisinin olduğunu öğrendiğini ifade ederek, "Çok üzgünüm. Böyle olsun istemezdim. Metin T.'nin eşimle ilişkisi olduğunu öğrendim. Karımı alıp Konya'ya kaçırmış. Ben de vurmak istedim. Fakat olay yerinde başkası vurulmuş. Kasıtlı olarak ölene ya da yaralananlara ateş etmek istemedim" dedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 13 Haziran'a erteledi.

Olay

Edinilen bilgilere göre olay, 2018 yılı Aralık ayında Uluönder Mahallesinde bulunan canlı hayvan pazarında gerçekleşti. Daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen Hüseyin Murat Tür ve Metin T. (37) tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sonucunda Hüseyin Murat T., aracında bulunan av tüfeği ile Metin T.'ye ateş etti. Ateş etmesi sonucunda olay yerinde tesadüfen bulunan Özgür Kaya, başından vurularak hayatını kaybederken, Ahmet K. ve Rafiye T. ise yaralandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Hüseyin T., çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:16 Kaynak: İHA

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