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Kavgada silah dipçiği ile başına darbe alan 1 kişi yaralandı

1 saat önce

Kavgada silah dipçiği ile başına darbe alan 1 kişi yaralandıMALATYA - Malatya'da iki grup arasında yaşanan kavgada silahın kabzasıyla yaralanan bir kişi hastanelik oldu.

Kavgada silah dipçiği ile başına darbe alan 1 kişi yaralandı
MALATYA - Malatya'da iki grup arasında yaşanan kavgada silahın kabzasıyla yaralanan bir kişi hastanelik oldu.
Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre; Antepli sokakta bulunan bir eğlence merkezinde iki grup arasında alkolünde etkisiyle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Kavgada pompalı tüfeğin kabzasıyla başına darbe alan Z.B. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı şahsın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı olayda 1 adet pompalı tüfekle birlikte 2 kişi gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kavgada silah dipçiği ile başına darbe alan 1 kişi yaralandı
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:27 Kaynak: İHA
Battalgazi, Malatya, 3. Sayfa
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