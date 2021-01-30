Kavgada silahı ateş almayınca, taşla saldırdılar...O anlar kamerada - Son Dakika

Kavgada silahı ateş almayınca, taşla saldırdılar...O anlar kamerada

Antalya'da mahalleyi ayağa kaldıran silahlı, sopalı ve taşlı kavgada bir kişi yaralandı

ANTALYA - Antalya'da sopa ve taşların havada uçuştuğu kavgada bir kişi, doğrulttuğu silahın ateş almaması üzerine öfkesini alamayıp yerden taş alarak saldırısına devam etti. Bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavganın o anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay öğlen saatlerinde Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında kavga çıktı. Kamyonetle bir evin öne gelen 2 kişi, sopa ve taşlarla evdekilere saldırdı, karşı tarafta aynı şekilde karşılık verdi. Şüphelilerden bir kişi ise karşı tarafa silah doğrulttu ancak ateş almadı. Bunun üzerine ikisi birden yerden aldıkları taşlarla saldırmaya başladılar. Tüm bu yaşananlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay sonrası iki kişi kamyonete binip olay yerinden ayrılırken, kavgada yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.