Son Dakika Haberleri: Kavgada silahın kabzasıyla başına darbe alan kişi yaralandı
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Kavgada silahın kabzasıyla başına darbe alan kişi yaralandı

1 saat önce

Malatya'da iki grup arasında yaşanan kavgada silahın kabzasıyla yaralanan bir kişi hastanelik oldu.

Kavgada silahın kabzasıyla başına darbe alan kişi yaralandı, System.String[]
Malatya'da iki grup arasında yaşanan kavgada silahın kabzasıyla yaralanan bir kişi hastanelik oldu.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Antepli Sokak'ta bulunan bir eğlence merkezinde alkollü iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada pompalı tüfeğin kabzasıyla başına darbe alan Z.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı şahsın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı olayda 1 adet pompalı tüfekle birlikte 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:50 Kaynak: İHA
Battalgazi, Hamidiye, Malatya, 3. Sayfa
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