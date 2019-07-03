Kavgada silahın kabzasıyla başına darbe alan kişi yaralandı
1 saat önce
Malatya'da iki grup arasında yaşanan kavgada silahın kabzasıyla yaralanan bir kişi hastanelik oldu.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:50 Kaynak: İHA
'da iki grup arasında yaşanan kavgada silahın kabzasıyla yaralanan bir kişi hastanelik oldu.
Olay, Battalgazi
ilçesine bağlı Hamidiye
Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre; Antepli Sokak'ta bulunan bir eğlence merkezinde alkollü iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada pompalı tüfeğin kabzasıyla başına darbe alan Z.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı şahsın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı olayda 1 adet pompalı tüfekle birlikte 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
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