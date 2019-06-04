Son Dakika Haberleri: Kavgada sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı
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Kavgada sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Necati Vamin (21) aralarında husumet olduğu iddia edilen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sırtından bıçaklandı.

Kavgada sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Necati Vamin (21) aralarında husumet olduğu iddia edilen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sırtından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Vamin'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay, İnegöl'ün Burhaniye Mahallesi Ali Çiçek Sokak'ta meydana geldi. Necati Vamin ile daha önce aralarında husumet bulunduğu iddia edilen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, Vamin sırtından bıçaklandı. Necati Vamin yere yığılırken saldırganlar kaçtı.
Yoldan geçen bir sürücü, kanlar içinde yatan Vamin'i görünce aracını durdurdu. Necati Vamin, sürücü tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hastanede tedaviye alınan Vamin'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:49 Kaynak: DHA
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