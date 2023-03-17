Kavgada tüfekle havaya ateş etmek isterken, yanındaki arkadaşını ağır yaraladı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada av tüfeğiyle havaya ateş etmek isteyen O.P., yanında bulunan arkadaşı Turgay Oral'ı (27) yüzünden vurarak ağır yaraladı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Yukarı Zaferiye Mahallesi Kalebayırı Caddesi'nde meydana geldi. Caddede iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında O.P., olay yerine geldiği taksiden aldığı ruhsatsız av tüfeğiyle iddiaya göre havaya ateş etmek istedi. O.P.'nin tüfeğinden çıkan saçmalar, yanında bulunan arkadaşı Turgay Oral'ın yüzüne isabet etti. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. O.P. kaçarken, ağır yaralanan Oral, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Turgay Oral, ilk müdahalesinin ardından Edirne'de bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis olay yerindeki ruhsatsız av tüfeğine el koyarken, O.P.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.