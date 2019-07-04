Kavgada üzerine traktör sürülen baba yaralandı, oğlu öldü (2)
1 saat önce
TUTUKLANDILARKonya'da, husumetli ailelerin kavgasında, üzerine traktör sürülmesi sonucu Rahim Eken'in (24) yaşamını yitirdiği, babası Mustafa Eken'in (56) de yaralandığı olayla ilgili adliyeye sevk edilen Hüseyin Ö., Emirhan Ö., Fatih Ö. ve Sezai Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:18 Kaynak: DHA
TUTUKLANDILAR
Konya'da, husumetli ailelerin kavgasında, üzerine traktör sürülmesi sonucu Rahim Eken'in (24) yaşamını yitirdiği, babası Mustafa Eken'in (56) de yaralandığı olayla ilgili adliyeye sevk edilen Hüseyin Ö., Emirhan Ö., Fatih Ö. ve Sezai Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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