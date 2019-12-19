Kavgada vurulan şüpheli, hastaneden çıkıp gasba karıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kavgada vurulan şüpheli, hastaneden çıkıp gasba karıştı - Son Dakika

Kavgada vurulan şüpheli, hastaneden çıkıp gasba karıştı

6 saat önce

Eskişehir'de kavga sırasında silahla vurularak yaralanan ve birkaç saat sonra hastaneden taburcu edilen şüpheli ile 3 arkadaşı, bir kişinin paralarını gasbettiği iddiasıyla tutuklandı.

Kavgada vurulan şüpheli, hastaneden çıkıp gasba karıştı, System.String[]

Eskişehir'de kavga sırasında silahla vurularak yaralanan ve birkaç saat sonra hastaneden taburcu edilen şüpheli ile 3 arkadaşı, bir kişinin paralarını gasbettiği iddiasıyla tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi Kaptanbaba Sokağı'nda apart olarak kullanılan binada dün sabah Özkan K. ile Mücahit A. arasında borç meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Mücahit A, yanında taşıdığı tabancayla Özkan K'nin bacaklarına 4 el ateş ederek kaçtı.

Hafif yaralanan Özkan K, Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde birkaç saat süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

Akşam aynı aparta gelen Özkan K, Olcay Ö, Emre Ö ve Barış Y, henüz bilinmeyen bir nedenle Sezai O. ile tartışmaya başladı.

Sezai O'yu darbederek 300 lirasını gasbettikleri öne sürülen ve "gasp, uyuşturucu, kasten yaralama, tehdit" gibi çok sayıda suç kaydı bulunan 4 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliklerine bağlı ekipler tarafından saklandıkları evlerde yakalandı.

Gözaltına alınan Özkan K, Olcay Ö, Emre Ö. ve Barış Y, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Silahla yaralama olayının şüphelisi Mücahit A'nın yakalanması için polis tarafından başlatılan çalışma sürüyor.

Cumhuriyet Mahallesi, Eskişehir, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eşini pompalıyla vurup sakat bıraktı, tahliyesini istemedi
Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye sınırında yine sivilleri hedef aldı! 3'ü çocuk 5 ölü Hayvan hakları savunucuları Büyükada'daki ruam hastalığı nedeniyle İBB önünde eylem yaptı Trafik polisi, eşine ceza yazdı

Son Dakika Haberleri
17:16 Sakarya'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
17:16 Rasulayn'da teröristlerce karargah olarak kullanılan okulun onarımı tamamlandı - Son Dakika
17:15 Prof. Dr. Seyyal Ak: (Ruamlı atların gömülmesi) Bulunduğu yerde yok etmemiz gerekiyor - Son Dakika
17:15 Ankara siber polisinden yasa dışı bahis çetesine darbe - Son Dakika
17:15 Evrencan ve Uzaylılar Işıklıları Coşturdu - Son Dakika
17:01 Eşini pompalıyla vurup sakat bıraktı, tahliyesini istemedi - Son Dakika
16:55 Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye sınırında yine sivilleri hedef aldı! 3'ü çocuk 5 ölü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 17:16:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kavgada vurulan şüpheli, hastaneden çıkıp gasba karıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]