Kavgada yanlış şahsı öldüren şüpheli yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da bir iş yerindeki kavgada sokağa çıkma kısıtlaması olan ve olayla alakalı olmadığı öğrenilen 69 yaşındaki şahsı, ateşlediği silahla öldüren şüpheli ve ona yardım eden kişi yakalanıp, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün gece merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi Borat sokakta bulunan alkol satılan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi ile mekana gelen İ.K. arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada İ.K.'nin silahla ateş etmesi sonucu o anda iş yerinde bulunan 69 yaşındaki Şahin B. vurularak hayatını kaybetti. Şüpheli İ.K. ise olay yerinden kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kaçan şahsın yakalanması için çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında bulunduğu adres tespit edilen şüpheli İ.K. ile ona yardım eden F.K. yakalandı. Şüphelinin olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

(İHA)