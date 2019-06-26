Son Dakika Haberleri: Kavgada yaralanan bir kişi hayatını kaybetti
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Kavgada yaralanan bir kişi hayatını kaybetti

1 saat önce

Van'da dün çıkan kavgada ağır yaralanan bir kişi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kavgada yaralanan bir kişi hayatını kaybetti, System.String[]
Van'da dün çıkan kavgada ağır yaralanan bir kişi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dün sabah çarşı merkezinde çıkan ve daha sonra farklı yerlerde devam eden kavgada biri ağır olmak üzere 8 kişi yaralanmıştı. Taş, sopa, bıçak ve silahın kullanıldığı kavgada R.K. (33) ağır yaralanmış ve Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Burada yoğun bakımda tedavi altına alınan R.K., sabaha karşı hayatını kaybetti. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:49 Kaynak: İHA
sabah, van, 3. Sayfa
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