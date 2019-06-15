Son Dakika Haberleri: Kavgada yaralanan yakınlarını ziyarete giderken kazada öldü
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Kavgada yaralanan yakınlarını ziyarete giderken kazada öldü

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Kavgada yaralanan yakınlarını ziyarete giderken kazada öldü, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden şahsın, Siverek'te yaşanan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği kavgada yaralanan yakınlarını ziyarete gittiği öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolu Siverek Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Seydo Endez yönetimindeki 23 K 1759 plakalı otomobil ile Mehmet A. idaresindeki 63 F 1824 plakalı kamyon çarpıştı. Meydana gelen kazada Seydo Endez ağır yaralandı. Olay yerine giden ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Seydo Endez yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya karışan kamyon sürücüsü Mehmet A. gözaltına alınırken, yaşamını yitiren Seydo Endez'in bugün meydana gelen ve 6 kişinin öldüğü olayda yaralanan yakınlarını ziyarete gittiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 10:13 Kaynak: İHA
Siverek, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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