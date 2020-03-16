Kavgada yaralanıp, 8 gün sonra hastanede öldü; darbeden 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kavgada yaralanıp, 8 gün sonra hastanede öldü; darbeden 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kavgada yaralanıp, 8 gün sonra hastanede öldü; darbeden 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

KÜTAHYA'da, 4 kişi tarafından dövülmesi sonucu ağır yaralanan Murat Yenilmez (35), 8 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kavgada yaralanıp, 8 gün sonra hastanede öldü; darbeden 2 kişi tutuklandı, System.String[]

KÜTAHYA'da, 4 kişi tarafından dövülmesi sonucu ağır yaralanan Murat Yenilmez (35), 8 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yenilmez'in 2016'da, ayrı yaşadığı eşinin evinde çıkan yangında, 2 çocuğunun hayatını kaybettiği öğrenildi. Yenilmez'in darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2'si, tutuklandı.

Olay, 8 Mart gecesi, Evliya Çelebi Mahallesi İnce Sokak'ta meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, düşüp, başından yaralanan kişi olduğu ihbarının yapılmasıyla belirtilen olay yerine giden ekipler, ağır yaralı Murat Yenilmez'i buldu. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen ve bilinci kapalı olan Yenilmez'in, beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Ameliyat edilen Yenilmez, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Murat Yenilmez, tedavi gördüğü hastanede, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 8 gün sonra yaşamını yitirdi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Murat Yenilmez'in ölümüyle ilgili araştırma başlattı. Yapılan araştırmada Yenilmez'in, Y.M., İ.A., A.C ve İ.B. ile birlikte Vefa Mahallesi'ndeki eğlence mekanlarında alkol aldıktan sonra evine götürüldüğü ve burada şüpheliler ile arasında çıkan kavgada dövüldüğü belirlendi. Polis, 4 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.M. ve A.C., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, İ.A. ve İ.B. ise tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

2 ÇOCUĞU DA YANGINDA ÖLMÜŞ

Öte yandan Murat Yenilmez'in 2016 yılında, ayrı yaşadığı eşinin kent merkezinde bulunan Börekçiler Mahallesi Üçler Sokak'taki evinde çıkan yangında, çocukları Berat ve Berkay Yenilmez'in yaşamını yitirdiği belirtildi.


Evliya Çelebi Mahallesi, Kütahya, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:49 Kaynak: DHA
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