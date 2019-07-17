Kavgada yere yığılan adamın üzerinden arabayla geçti
6 saat önce
SİİRT (İHA) – Siirt'te bir kişi kavga ettiği şahsı darp etti ardından aracıyla üzerinden geçti.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 07:25 Kaynak: İHA
SİİRT (İHA) – Siirt
'te bir kişi kavga
ettiği şahsı darp etti ardından aracıyla üzerinden geçti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, dün öğle saatlerinde Veysel Karani
Mahallesi'nde meydana geldi. M.B.S. ile F.E. isimli şahıslar mahallede karşılaşınca aralarında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle F.E., M.B.S.'yi yumrukladı. M.B.S. aldığı yumruk darbeleriyle yere yığıldı. Bu sırada olay yerinden geçen M.B.S.'nin oğlu, babasının yerde olduğunu görünce koşarak yanına geldi. M.B.S.'nin oğlu ardından F.E.'nin aracını tekmeledi. Olayın ardından aracına binen F.E. aracıyla geri manevra yapaRAK yerde yatan M.B.S.'nin üzerinden geçip, olay yerinden uzaklaştı.
Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan M.B.S. ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.B.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, F.E. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kavga anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. - SİİRT
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