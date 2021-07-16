KAVGADA YOLDAN GEÇEN KİŞİYİ TABANCAYLA YARALAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

ŞANLIURFA'da, husumetlisi ile kavga ederken tabancayla ateş açıp yoldan geçen Ferit Aslan'ı vuran Reşit E. ile ona yardım eden arkadaşı Mehmet Ö. jandarma operasyonuyla yakalandı. Reşit E. tutuklanırken, Mehmet Ö. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, 2 Temmuz'da Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Reşit E. ile yolda karşılaştığı husumetlisi Ahmet P. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Reşit E., yanındaki tabancayı çekip ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlardan birisi yoldan geçen Ferit Aslan'a isabet etti. Ağır yaralanan Ferit Aslan hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise kaçtı.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Reşit E.?nin arkadaşı Mehmet Ö.'nün Taşan Mahallesi'ndeki evinde gizlendiğini belirledi. Dron destekli düzenlenen operasyon ile 2 şüpheli yanlarında 2 tüfek ve mermilerle yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Reşit E. tutuklandı, Mehmet Ö. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.