Kavgadan camdan atlayarak kaçmak isterken ayağını kırdı
5 saat önce
MALATYA'da, 3'üncü kattaki bir oyun salonunda kavgaya karışan Murat B. (47), kaçmak için pencereden atladığı sırada bir alt kattaki balkona düşerek ayağı kırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 09:53 Kaynak: DHA
MALATYA'da, 3'üncü kattaki bir oyun salonunda kavgaya karışan Murat B. (47), kaçmak için pencereden atladığı sırada bir alt kattaki balkona düşerek ayağı kırıldı.
Olay, akşam saatlerinde Ferhadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Caddesi
üzerinde bulunan bir oyun salonunun 3'üncü katına arkadaşlarıyla birlikte gelen Murat B., husumetlileriyle karşılaştı. Sözlü tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Murat B., oyun salonunun penceresinden atladı. Bir alt kattaki balkona düşen Murat B., acı içinde feryat etmeye başladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. sağ ayağı kırıldığı belirlenen Murat B., itfaiye merdiveni yardımıyla balkondan alınarak sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne götürüldü. Polis
ekipleri kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Sosyal deney için soyunan adam, linç edilmekten son anda kurtuldu Akrabalarıyla kavga eden adam içinde eski eşi ve çocuğunun da olduğu binayı ateşe verdi 'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız, 3 katlı inşaatın çatısından atladı Muhalefet, anlaşmasız Brexit'i önleyecek kritik oylamayı kazandı