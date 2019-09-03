Son Dakika Haberleri: Kavgadan kaçarken alt kattaki balkona düştü
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Kavgadan kaçarken alt kattaki balkona düştü

4 saat önce

Malatya'da üçüncü kattaki bir kahvede kavga ettiği şahıslardan kaçmak isteyen bir kişi, alt kattaki balkona düşerek ayağını kırdı.

Kavgadan kaçarken alt kattaki balkona düştü, System.String[]

Malatya'da üçüncü kattaki bir kahvede kavga ettiği şahıslardan kaçmak isteyen bir kişi, alt kattaki balkona düşerek ayağını kırdı.

Alınan bilgiye göre, merkez Battalgazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde bir binanın üçüncü katında bulunan kahvede, husumetlileriyle karşılaşan Murat Belhan (47), şahıslarla tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kaçmaya çalışan Murat Belhan, kahvenin penceresinden alt kattaki balkona düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye merdiveni yardımıyla balkondan alınarak ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Murat Belhan'ın ayağının kırıldığı belirtildi.

Polis, kavgaya karışan ve kalabalık olduğu ifade edilen diğer şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Atatürk Caddesi, Battalgazi, Malatya, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 09:40 Kaynak: AA
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