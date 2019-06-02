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Kavgadan kaçmak isteyen şahıs, taksicinin başından vurulmasına sebep oldu

1 saat önce

Diyarbakır'da çıkan kavga sonucu olay yerinden kaçmak isteyen bir kişi, durdurduğu taksi şoförünün başından vurulmasına sebep oldu.

Kavgadan kaçmak isteyen şahıs, taksicinin başından vurulmasına sebep oldu, System.String[]
Diyarbakır'da çıkan kavga sonucu olay yerinden kaçmak isteyen bir kişi, durdurduğu taksi şoförünün başından vurulmasına sebep oldu.

Olay, Bağlar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların silah çektiğini gören gruplardan biri, olay yerinden kaçmak için bölgeden geçen bir taksiyi durdurup bindi. Bu sırada bir grup tarafından silahlarla taksinin önü kesilerek ateş açıldı. Olayda, 30 yaşındaki taksi şoförü Cihan Alkaş başından vuruldu. Tahlisiz şoför çevredekilerin haber vermesi üzere olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin yapılması sonrası Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine kaldırıldı.

Talihsiz şoförün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:20 Kaynak: İHA
Bağlar, kavga, Diyarbakır, 3. Sayfa
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