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Kavgaların adresi DSV Yatçılık firması ortaklarından açıklama - Son Dakika

Kavgaların adresi DSV Yatçılık firması ortaklarından açıklama

29.11.2021 08:37
Kavgaların adresi DSV Yatçılık firması ortaklarından açıklama

Muğla'nın Marmaris'e bağlı Bozburun Mahallesinde bulunan DSV yatçılık firmasında ortaklar arasında sürekli yaşanan anlaşmazlık nedeniyle çıkan kavgalar üzerine şirket ortakları birbirlerini suçlayan açıklamalarına devam ettiler.

Muğla'nın Marmaris'e bağlı Bozburun Mahallesinde bulunan DSV yatçılık firmasında ortaklar arasında sürekli yaşanan anlaşmazlık nedeniyle çıkan kavgalar üzerine şirket ortakları birbirlerini suçlayan açıklamalarına devam ettiler. Şirketin kurucu ortağı ve yetkili müdürü Azeri iş kadını Hülya Alizade-Kuçeruk yaptığı açıklamada, şirket hisselerini bir başka şahsa sattığını ve şirketi attığı kişinin de şirkette sigortalı işe başlamasına rağmen diğer ortaklar tarafından şahsın şirkete alınmadığını belirtti. Diğer ortak Arzu Kayaoğulları ise şirket ile ilgili tüm işlemlerin her iki tarafın imzası ile olabileceğini belirterek, diğer ortak Kuçeruk'un yaptığı işlemlerin anlaşmaya aykırı olduğunu belirtti.

DSV Yatçılık firmasının ortakları arasında yargıya taşınan anlaşmazlıkta henüz bir karar çıkmamasından dert yanan her iki taraf da hukukun bir an önce karar vermesini beklediklerini ifade ettiler. Mahkmenin karar vermemesi nedeniyle gerginliğin boyutunun her geçen gün arttığını belirten firmanın kurucu ortağı ve Müdürü Azeri iş kadını Hülya Alizade Kuçeruk, Marmaris Yapı tarafından şirkete getirilen bir kişinin sözlü ve fiziki saldırısına uğradığını iddia etti. DSV Yatçılık Firması'nın diğer ortağı Marmaris Yapı'nın Avukatı Suna Öztaşdönderen'in açıklamalarına cevap veren Hülya Aliza-de Kuçeruk; "Her turlu kamu düzeni her türlü asayişi ihlal edilerek buraya adamlar sokulmaktadır. 4 senedir sermaye taahhüdünü ödemedim diye iddialarda bulunuyorlar. Buraya kayyım atattılar. Peki bu kadın neyi ödemedi diye sorulduğu zaman da cevap vermiyorlar. 2005 yılından beri her şeyim şeffaf olduğu halde her işlemim göz önünde olduğu halde ailemle burada yasadığım halde kara para aklamak iddiasıyla iftiraya uğradım, bu soruşturma devam ettirilmiyor. 01 Ekimden bu yana şirkete elinde sopasıyla, silahıyla, bıçağıyla sayısız insan gelip gidiyor ve bu insanlar rahatça değiştiriliyor. Her gün yeni suçlar işleniyor. Biz soruşturmaya karşı değiliz" diyerek şikayetlerin bir an önce değerlendirilip hukukun karar vermesini beklediklerini ifade etti. - MUĞLA

Kavgaların adresi DSV Yatçılık firması ortaklarından açıklama

DSV Yatçılık, Marmaris, Bozburun, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kavgaların adresi DSV Yatçılık firması ortaklarından açıklama - Son Dakika


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