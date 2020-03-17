Kavgalı aileler barıştırıldı - Son Dakika

Siirt'in Pervari ilçesinde Narinç ve Batur aileleri arasındaki husumet sona erdirildi.

Güres Caddesinde yaklaşık 10 gün önce biri ağır 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı kavganın ardından iki aile arasında başlayan husumetin son bulması için Siirt Valisi Ali Fuat Atik ve kanaat önderleri girişimde bulundu.

Yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmasıyla Pervari ilçesinin Gökbel köyünde düzenlenen programda iki aile fertleri barıştırıldı.

Vali Atik yaptığı konuşmada, insanlar bazen istemese de birbirini kırabildiğini belirterek, "Müslüman olarak hep barıştan yana olmamız lazım. Çünkü peygamber efendimiz her zaman barıştan yana olmuştur. Hep uzlaştırıcı olmuştur. Bugün mübarek bir iş yaparak yakın akraba ve dost olan iki aileyi bir araya getirdik. Husumeti de ortadan kaldırdık. Bu Allah katında da çok önemli bir davranıştır. En güzel hüküm barıştır." dedi.

İş insanı Ethem Sancak da her iki ailenin barış olması için büyük metanet gösterdiklerini belirtti.

Duaların okunması ve konuşmaların yapılmasının ardından, Narinç ve Batur aile fertleri kucaklaştı.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Pervari Kaymakamı Musa Aydemir de katıldı.