Kavgalı olduğu kişinin iş yerini basıp kurşun yağdırdı! Önce 5 el ateş etti sonra bıçakladı - Son Dakika
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Kavgalı olduğu kişinin iş yerini basıp kurşun yağdırdı! Önce 5 el ateş etti sonra bıçakladı

05.06.2022 15:54

İstanbul Küçükçekmece'de daha önce tartıştığı kişinin iş yerine giden zanlı husumetlisine 5 el ateş etti. Yaptığı saldırı sonrası olay yerinden motosikletle kaçan adam, kendisini tutmaya çalışan Barış Arı'yı 3 yerinden bıçakladı.

Barış Özgür Arı, daha önce babası ile tartışan Oğulcan G. ile kavga etti. Oğulcan G.'yi yumruklayan Barış Özgür Arı, ardından olay yerinden ayrıldı. Olaydan 6 ay sonra Küçükçekmece Gültepe Mahallesi'nde Barız Özgür Arı'nın iş yerine gelen Oğulcan G., konuşmak istediğini söyledi.

5 KEZ SİLAHLA ATEŞ ETTİ

Yaşanan tartışma üzerine zanlı bir anda silahını çıkartarak iş yerine doğru 5 el ateş açtı. Olayın ardından zanlı motosikletle kaçmaya çalışırken Barış Özgür Arı ise peşinden koştu. Zanlıyı yakalayan Arı, yumruklamaya başladı. Bu sırada yaşanan kavgada bıçağını çıkartan şahıs, Arı'yı 3 yerinden bıçakladı. Yaşanan dehşet anları güvenlik kameralarına da yansıdı.

"KAMERA GÖRÜNTÜLERİYLE İSPATLADIM"

Çevredeki vatandaşların üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan Arı hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Hasta yatağında olayı anlatan Barış Özgür Arı, "Daha önce babamla iş yerinde bir sıkıntı yaşamıştı. Babamın yaşı büyük üzerine yürümüş. Ben de gidince bana ters konuştu. Kavga ettik. Sonra bana iftira attı beni gasp etti diye. Ben onu gasp etmediğimi kamera görüntüleriyle ispatladım. Mahkememiz vardı. Serbest kaldım olayın üzerine fazla düşmedim.

"BELİMDEKİ ACIYI HİSSETTİM"

Aradan 6 ay geçti. Benim çalıştığım işyerine gelip 'ara sokağa gel konuşalım' dedi. Ben anladım bir şey olacağını belinden silah çıkarıp sıkmaya başladı. Ben peşinden koştum. Silah kuru sıkıydı sanırım. Yakaladım. Arkamdan belime ve iki koluma bıçakla saldırdı. Olayın sıcaklığıyla belimdeki acıyı hissettim" dedi.

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Kaynak: İHA

Küçükçekmece, Barış Özgür, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kavgalı olduğu kişinin iş yerini basıp kurşun yağdırdı! Önce 5 el ateş etti sonra bıçakladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kavgalı olduğu kişinin iş yerini basıp kurşun yağdırdı! Önce 5 el ateş etti sonra bıçakladı - Son Dakika
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