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Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

44 dakika önce

Aydın'da cami avlusundaki umumi tuvaletin bekçisi, paranın 50 kuruş eksik olması nedeniyle kavga ettiği şahsı boğazından bıçaklayarak yaraladı.

Kavganın sebebi 'pes' dedirtti, System.String[]

Aydın'da cami avlusundaki umumi tuvaletin bekçisi, paranın 50 kuruş eksik olması nedeniyle kavga ettiği şahsı boğazından bıçaklayarak yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde İstasyon Meydanı'nda bulunan Bey Camii'nin avlusundaki umumi tuvalete

giden B.S. (36), iddiaya göre çıkışta parası yetişmediği için tuvalet parasını 50 kuruş eksik ödedi. Bunun üzerine B.S. ile tuvalet bekçisi V.K. (62) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile V.K., kulübesinde bulunan bıçakla B.S.'nin boğazını kesti. Ağır yaralanan B.S. çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından el konulan olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:35 Kaynak: İHA
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