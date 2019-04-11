Kavgaya Giden Polise, Konfetili Sürpriz
1 saat önce
Kavgaya giden polise, konfetili sürprizELAZIĞ - Elazığ'da vatandaşlar, sahte kavga ihbarında bulunarak Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü kapsamında polislere konfetili sürpriz yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:50 Kaynak: İHA
Kavgaya giden polise, konfetili sürpriz
ELAZIĞ - Elazığ
'da vatandaşlar, sahte kavga
ihbarında bulunarak Türk Polis
Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü kapsamında polislere konfetili sürpriz yaptı.
Merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi 2. Etap Memur-Sen
TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşlar, Polis haftası nedeniyle 155 hattında sahte kavga ihbarında bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri, kısa sürede olay yerine geldi. Ekip aracının gelmesiyle birlikte vatandaşlar konfeti patlatarak polislerin haftasını kutlayarak çiçek verip tatlı ikram etti.Vatandaşlara teşekkür eden polisler, gençlerin güzel yetişmesi için canla başla çalıştıklarını ifade etti.
Vatandaşlar, polislerin kendilerinin gururu olduğunu belirterek haftalarını kutladı.
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