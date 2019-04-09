Kavgaya giden polise tatlı sürpriz

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Adıyaman'da 2 Bin 890 Kişinin İşe Alınacağını Duyanlar, İŞKUR Önünde Uzun Kuyruklar Oluşturdu

Son Dakika! AK Parti'nin Seçimlere En Çok İtiraz Ettiği Büyükçekmece'de Polis Operasyon Başlattı