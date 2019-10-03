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Kavgaya gitmesini engellemeye çalışan eniştesini vurdu

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde dün gece bir mahallede iki aile arasında çıkan silahlı kavgada olay sonrası kaçan şüpheli kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kavgaya gitmesini engellemeye çalışan eniştesini vurdu, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde dün gece bir mahallede iki aile arasında çıkan silahlı kavgada olay sonrası kaçan şüpheli kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin, tartışma sırasında kendisini engellemeye çalışan eniştesini kazaen vurduğu öğrenildi.


İbrahimce Mahallesi Çardaktepe mevkiinde dün gece saat 21.30 sıralarında iki aile arasında tartışma çıkmıştı.


İddiaya göre, şüpheli S.D. (25) elindeki tüfekle olay yerine giderken eniştesi olan Hasan Nail Çalgı (32) kendisini engellemeye çalışmış, bu sırada kazaen tüfeğin ateş alması sonucu Çalgı ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Ardından ise S.D.'nin kalabalık gruba pompalı tüfekle ateş etmesi sonucunda 9 kişi hafif derecede yaralanmıştı.


Olay sonrası kaçan S.D., polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:09 Kaynak: İHA
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